Kozmetik markası kuran Selin Ciğerci, Türkiye ve yurt dışında güzellik salonu açacak
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Kozmetik markası kuran Selin Ciğerci, Türkiye ve yurt dışında güzellik salonu açacak

08.10.2020 08:39 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:10

Sosyal medya fenomenliğinin ardından kendi kozmetik markasını kuran Selin Ciğerci, Türkiye ve yurt dışında kendi ismiyle güzellik salonları açmaya hazırlanıyor.

Kurduğu kozmetik firmasıyla vergi rekortmeni olmayı hedefleyen Selin Ciğerci, işlerini daha da büyütmeye karar verdi. Ciğerci, kozmetik ürünlerinin yanı sıra adını taşıyan güzellik salonları açmaya başlayacak. Kadınlara istihdam sağlamayı hedefleyen Ciğerci, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Azerbaycan ve Dubai'ye de bayilik verecek.

GELİRİN BİR KISMINI BAĞIŞLAYACAK

Güzellik salonu projesini sosyal sorumlulukla birleştiren fenomen ve iş kadını Ciğerci, gelirin bir kısmını kimsesiz çocuklara bağışlayacak.

Kozmetik markası kuran Selin Ciğerci, Türkiye ve yurt dışında güzellik salonu açacak
Kozmetik markası kuran Selin Ciğerci, Türkiye ve yurt dışında güzellik salonu açacak
Haber Yorumları (8)
ANTALYALI: ADAM GİBİ ADAM :)
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AKARKEN DOLDURACAN: akarken küpü dolduracan helal doldurmayan enayidir
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MARDİNLİ: bravo selin abi, şey pardon ablacım. . :D
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