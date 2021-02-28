Kozluk'ta tavuk yetiştiriciliği kursu açıldı
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Kozluk'ta tavuk yetiştiriciliği kursu açıldı

28.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:15
Kozluk'ta tavuk yetiştiriciliği kursu açıldı

Kozluk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle tavuk yetiştiriciliği kursu açıldı.

Kozluk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle tavuk yetiştiriciliği kursu açıldı.

Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabır Baskın, 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda 87 kursun açıldığını, bunlardan 11'inin İŞKUR iş birliği kapsamında olduğunu söyledi.

Açılan kurslar arasında yumurtacı tavuk yetiştiriciliği kursunun da bulunduğunu kaydeden Baskın, "Teorik eğitimlerimizi merkez binamızda, pratik eğitimleri ise çiftlikte veriyoruz. Amacımız bu tür sosyal projelerin sayısını artırarak, bölgemizin ve ilçemizin istihdama ve üretime katkı sunmaktır." dedi.

Kursiyerlerden Nurullah Aslan, Süleyman Can ve Asuman Bozan da kursta aldıkları eğitimlerden sonra aile bütçesine katkıda bulunmak için tavuk yetiştiriciliğini yapacaklarını belirterek, kursu açan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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