Kozluk'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Kozluk ilçesinde Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Eyyüp Güngör, Belediye Başkanı Ayhan Eren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Güngör, programda, öğretmenlerin her gün hatırlanması gerektiğini, herkesin gönlünde müstesna bir yerleri olduğunu söyledi.

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının öğretmenlerin yanında ve destekçisi olduğunu ifade eden Güngör, "Öğretmen insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, ilerlemelerine yardımcı olan ve toplumun sürekli önünde yürüyen insanlardır." dedi.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği programda, müzik öğretmenlerinden oluşan ekip tarafından konser verildi.

AA / Çetin Doyar - Son Dakika Haberleri

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