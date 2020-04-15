Kozluk'ta iki bina korona virüs nedeni ile karantinaya alındı
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Yamaçlı, Batman, Kozluk, Güncel

Kozluk'ta iki bina korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde 2 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

15.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:03
Kozluk'ta iki bina korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde 2 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yamaçlı Mahallesi 822. sokaktaki 30 ve 31 numaralı adreste bulunan iki binanın korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Alınan tedbirler kapsamında alınan kararlara uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası verilecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesine göre işlem yapılacaktır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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