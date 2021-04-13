Kozluk'ta ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı
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Kozluk'ta ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
Kozluk'ta ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı

Umut Kervanı Vakfı Kozluk Temsilciliğince ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırılacak.

Umut Kervanı Vakfı Kozluk Temsilciliğince ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırılacak.

Vakfın Kozluk temsilcisi Akif Tekin, bu ayda daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Tekin, "Rabb'imden öncelikle bu virüs illetini üzerimizden kaldırmasını niyaz ediyorum. Umut Kervanı olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi hazırlıklarımız günler öncesinden başladı. Allah nasip ederse bugünden itibaren gıda kolilerimizi ihtiyaç sahibi ailelerin, evinden çıkamayan yaşlı ve hastaların evine teslim edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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