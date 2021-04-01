Kozluk'ta çocuklara "Benim Oyun Sandığım" seti dağıtıldı

Kozluk ilçesinde çocuklara "Benim Oyun Sandığım" seti dağıtıldı.

Kozluk ilçesinde çocuklara "Benim Oyun Sandığım" seti dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğiyle yürütülen Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi kapsamında Çayönü köyündeki 2 çocuğuna "Benim Oyun Sandığım" seti hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, proje kapsamında 5 yaşında olup okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocukların gelişimini destekleyici çeşitli eğitim materyallerinin bulunduğu "Benim Oyun Sandığım" setini teslim ettiklerini belirtti.

Aileler de yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar