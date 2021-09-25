Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | Güncel

Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı Kozlu Belediyesi, Orfe organizasyonun katkılarıyla, Kozlu plajında Kozlu Müzik Festavali başladı.

Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı

ZONGULDAK - Kozlu Belediyesi, Orfe organizasyonun katkılarıyla, Kozlu plajında Kozlu Müzik Festavali başladı.

Binlerce genç konser öncesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak konser alanını doldurdu.

3 gün sürecek olan organizasyonun ilk gününde ünlü sanatçılar Pinhani, Emir Can İğrek, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Çağan Şengül ve Yasir My sahne aldı.

Havanın soğuk olmasına rağen binlerce genç ünlü sanatçıların şarkılarını hep bir ağızdan eşlik ederek geceyi ısıttı. Öte yandandan bazı gençler ise ellerine cep telefonlarını alarak anı ölüsüzleştirdi

Öte yandan sahne çevresi ve dışında binlerce güvenlik görevlisi görev yaparak herhangi bir taşkınlığa izin verilmedi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser sanatçıların şarkılarını tamamlanmasıyla sona erdi.

Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı

Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı

Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı

Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı

Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı

Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı

Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı

Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı
İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sezai Temelli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş
Spor Balotelli Fatih Terim Serenay Sarıkaya
Tüm Haberler Gazeteler Mimar Sinan Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 02:45:16. #1.11#