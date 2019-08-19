19.08.2019 21:08

Kozan'da minibüs otomobile çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, Kozan- Adana yolu Deliçay köprüsü yakınlarında meydana geldi. Fatih Yurdaer yönetimindeki 06 ADJ 254 plakalı minibüs aynı yönde giden Okan Böyümez yönetimindeki 01 RU 837 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki Dürdane Böyümez (54), Ayşe Çağla Böyümez (17), Çağatay Balcı (22), Yağız Efe Tatlı (1), Fatma Tatlı (37), Aras Giray Tatlı (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA