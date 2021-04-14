Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
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Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği

Adana'da, Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevi'nde her gün kazanlarda pişen sıcak yemekler, iftar ve sahurda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

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Adana'da, Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevi'nde her gün kazanlarda pişen sıcak yemekler, iftar ve sahurda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Adaklık ve gıda bağışında bulunan hayırseverler de aşevi kazanlarının Ramazan boyunca bereketlenmesine katkı sağlıyor.

Kozan Belediyesi, Kozan kaymakamlığı ve hayırsever iş adamlarının destekleri ile Halit Dağlı Aşevi'nde her gün kazanlar ihtiyaç sahibi aileler için kaynıyor. Kozan belediyesi ve Kozan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek ekipleri ile birlikte korona virüs salgını nedeni ile evden çıkamayan ve çalışamayan ihtiyaç sahiplerine yemekleri tek tek dağıtılıyor. Her gün 1100 aileye 3 bin 600 kişilik yemek dağıtımı gerçekleşiyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, aşevinde pişen yemeklerin denetimini gerçekleştirirken hayırseverlere de destekleri için teşekkür etti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan İhlas Haber ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada "2004 yılında burayı Halit Dağlı'nın destekleri ile burayı ilçemizde hijyenik ortamda kazandırdık. 3 bin 600 aileye ulaşıyoruz. Kimsesi olmayıp evde yemek ihtiyacını karşılayamayan ailelere hizmet veriyoruz. Hayırseverlerimizden adaklar geliyor ve pandemi nedeni ile kısıtlamalar geldi. Cenaze sahibi aileler buraya bağışta bulunarak binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyor. Burada AŞ Evi müdürümüz Orhan Dağlı, başkan yardımcımız Süleyman Şenoğul'a da emekleri için teşekkür ederim. Kaymakamlığımızda ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmamızda destek oluyor. Bende geçen yıl kurbanlık ve adağımı AŞ evine bağışladım. Bu konuda halkımızın da desteği büyük. Allah herkesin hayrını kabul etsin" diye konuştu.

Aşevi çalışanları da, vatandaşların duaları ile mutlu olduklarını ifade ederek kapı kapı mahalle mahalle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını kaydetti.

İftarlık ve sahurluk yemeklerini aileler Kozan kaymakamlığı ve Belediye Başkanına teşekkür ederek "Keşke almak zorunda kalmasak. Allah razı olsun "diye hayır duaları ile teşekkürlerini ifade etti.

2020 yılında 14 ton kuru gıda desteği hayırseverlerin yardımı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşırken Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kurban adaklarını ve gıda desteklerini AŞ evine bağışlayarak ilçede korona virüs sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. - ADANA

Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği
Kozan'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan boyu sıcak AŞ desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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