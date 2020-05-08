Kozan'da hayır kazanları, hayırseverlerin desteğiyle kaynıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozan'da hayır kazanları, hayırseverlerin desteğiyle kaynıyor

Kozan'da hayır kazanları, hayırseverlerin desteğiyle kaynıyor
08.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:37

Kozan'da hayır kazanları, hayırseverlerin desteğiyle kaynıyor Kozanlı hayırseverler, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak için belediye aşevine yüzlerce kilo bakliyat ile 8 koç bağışladı Hayır kazanlarında kaynayan günlük 3 bin kişilik yemek 5 bine çıktı, her gün bin...

Kozan'da hayır kazanları, hayırseverlerin desteğiyle kaynıyor

Kozanlı hayırseverler, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak için belediye aşevine yüzlerce kilo bakliyat ile 8 koç bağışladı

Hayır kazanlarında kaynayan günlük 3 bin kişilik yemek 5 bine çıktı, her gün bin 200 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevi'nde her gün ihtiyaç sahibi bin 200 aile için kaynatılan kazanlara Kozanlı hayırsever vatandaşlar da bağışları ile destek verdi.

Kozan'da Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında destek olmak için hayırseverler ve vatandaşlar, adeta seferber oldu. Hayırseverler, günlük 5 bin kişilik yemek yapılan belediye aşevine yüzlerce koli gıda bağışında bulundu.

İsminin verilmesini istemeyen hayırseverler, kaymakamlık vefa destek ekibi aracılığı ile belediye AŞ evine 8 koç bağışladı, yüzlerce kilo bakliyat desteğinde bulunuldu.

Kozan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Bilal Özata, "Kozan belediyesi olarak uzun yıllardır AŞ evi çalışmalarımız devam ediyordu. Bu süreçte kaymakamlık ile birlikte biz de belediye olarak tüm desteği veriyoruz. Koronavirüs nedeni ile günlük çıkan yemek sayısını 3 bin kişiden 5 bine çıkardık. Daha önce gıda yardımı yapıyorduk ama "Biz bize yeteriz" kampanyası üzerinden tüm yardım ve destekleri pandemi sürecinde kaymakamlık sosyal vefa grubu üzerinden yapıyoruz" dedi.

"8 koç ve kilolarca bakliyat desteği geldi"

Halit Dağlı AŞ evi Müdürü Orhan Dağlı, hayırsever insanlarından yüzlerce kilo bakliyat desteği ile 8 tane koç bağışı aldıklarını kaydederek "Bu iki gün içinde 500 kilo bulgur, nohut, pirinç, yağ geldi. Bugün 750 kilogram ayrı ayrı bakliyat gıda desteği daha oldu. Şuan yaklaşık 3 aylık kazanlarımızın kaynayacağı kadar erzak ve gıda yardımında hayırseverlerimiz destekte bulundu. Vatandaşa ev ev gidiyoruz bazı bölgelerde ise araçlarımız mahalle mahalle vatandaşa ekmek dağıtıyor. AŞ evimizde 11 kişi görev yapıyor. Bin 200 aileye 5 bin kişilik yemek ulaştırıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Ramazan ayında hayırlarını kabul eylesin" dedi.

Kozan'da hayır kazanları, hayırseverlerin desteğiyle kaynıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haberler
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Sivas'ta ortaya çıkan etçil 'sarıkız' örümceği, köylüleri tedirgin etti
Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Nur Yerlitaş Ersin Korkut Safiye Soyman
Spor Loris Karius Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Kozan'da hayır kazanları, hayırseverlerin desteğiyle kaynıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 12:09:16. #1.15#
title