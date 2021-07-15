Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Kozan ilçesine bağılı Kızıllar Mahallesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 6 arasöz, 4 su tankı, 1 greyder 6 ilk müdahale aracı 15 kişilik tırmık ekibi ve helikopter ile müdahale edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir