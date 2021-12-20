Koyunun topallamasına neden olan canlı, görenleri hayretler içerisinde bıraktı - Haberler
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Koyunun topallamasına neden olan canlı, görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Ahır sahiplerinin en büyük sıkıntı çektiği konulardan biri de hayvanlarda meydana gelen rahatsızlıklar. Özellikle koyunların ayağına yerleşerek, hayvanların topallamasına neden olan tülüce kurdunun basit bir işlemle hayvanın ayağından çıkarılması gerekiyor. Sosyal medyada bir çiftçi, hayvanının ayağından kurdu çıkardığı anları paylaştı.

Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan milyonlarca insan bulunuyor. Özellikle son dönemde birçok insan, kendi ahırlarını oluşturarak hayvan yetiştiriciliğine başladı. Ancak ahırların en büyük sorunlarından biri de hayvanlarda meydana gelen hastalıklar.

KOYUNLARIN TOPALLAMASINA NEDEN OLUYOR

Özellikle koyunlarının topalladığını gören hayvan sahipleri, büyük panik yaşıyor. Fakat bu topallamanın çözümü o kadar zor değil. Koyunların tabanında yer alan tülüce kurdu, hayvanların aksamasına neden oluyor. Bu kurdun çıkarılması durumunda ise hayvan rahata kavuşuyor.

KURDU ÇIKARDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medyada geniş bir kesim tarafından tanınan çiftçi, kurdun ayağından tülüce kurdunu çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı. Çiftçi, kurdun ayakta kalması durumunda hayvanın çok acı çekeceğini belirtti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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