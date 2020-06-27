Koyunları telef olan Çelikel ailesi: Çok ağladık ama Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü
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Koyunları telef olan Çelikel ailesi: Çok ağladık ama Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 16 koyunu telef olan Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftinin üzüntüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ileterek koyun hediye etmesiyle bir nebze de olsa azaldı.

Koyunları telef olan Çelikel ailesi: Çok ağladık ama Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü
27.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:20
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 16 koyunu telef olan Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftinin üzüntüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ileterek koyun hediye etmesiyle bir nebze de olsa azaldı. Havva Çelikel, "Çok ağladık, sızladık. Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü. Şu an en büyük üzüntüm, annesiz kalan yavrular" dedi.

Dursunbey ilçesi kırsal Aziziye Mahallesi'nde salı günü etkili olan şiddetli yağış sırasında Ali Rıza Çelikel'in merada otlarken küçükbaş hayvanlarının altına sığındığı ağaca yıldırım düştü. Çelikel'in 16 koyunu telef oldu. 1 yavru kuzu da yaralandı. Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği koyunlar, Dursunbey Belediyesi ekipleri tarafından Çelikel ailesine teslim edildi.

Aziziye Mahallesi'nde 2 yıldır hayvancılık yaptıklarını söyleyen Havva Çelikel, "Bu yıl koyunlarımız çifter çifter doğurdu. 7 yavru vardı. Büyüklerden sadece biri yaralı kurtuldu. Yavrular annesiz kaldı. Şimdi diğer koyunlar annelik yapıyor, ben de süt bulursam beslemeye çalışıyorum. Onları evladım gibi büyütmüştüm. Zararımız karşılandı. Ama onların ölmesi benim için çok büyük bir acı oldu. Cumhurbaşkanımızda Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Ali Rıza Çelikel ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Bu zor günümüzde yanımızda oldu" diye konuştu.


- Dursunbeybalıkesir

Kaynak: DHA

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