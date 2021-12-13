Köyündeki sokak kedileri için kampanya başlattı, 12 bin TL topladı

HEMŞİN, RİZE (İHA) - Rize'nin Hemşin ilçesinde kediler için kampanya başlatan muhtar 2 günde 12 bin TL yardım topladı.

İlçeye bağlı Yaltkaya Köyü muhtarı İbrahim İmamzade, köyde başı boş gezen sokak kedileri için bir yardım kampanyası başlattı. Başlattığı kampanya ile 2 günde 12 bin lira yardım toplayan İmamzade sokak kedileri için toplam 55 adet 15 kilogramlık kedi maması alarak köydeki hanelere dağıttı. 120 hane ve 300 nüfusa sahip olan köyün muhtarı İmamzade bu davranışıyla beğeni topladı. - RİZE