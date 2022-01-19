Köyün içme suyu şebeke hattından yılan derisi çıktı
Artvin'de bir köyde çeşmelerden akan suların azalması üzerine çalışma yapan köylüler, su borusundan 1 metrelik yılan derisi çıkarttı.
ARTVİN (İHA) - Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyde çeşmeden akan suların miktarı her geçen gün azalmaya başlayınca köylüler hatta bir arıza olduğunu düşünüp harekete geçti.
SU BORUSUNDAN YILAN DERİSİ ÇIKTI
Su borularını adım adım kontrol eden köylüler, arızanın kaynağını görünce şaşkına döndü. Plastik su borusunun içinden 1 metre uzunluğunda yılan derisi çıktı.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri