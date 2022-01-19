Köyün içme suyu şebeke hattından yılan derisi çıktı

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyde çeşmeden akan suların miktarı her geçen gün azalmaya başlayınca köylüler hatta bir arıza olduğunu düşünüp harekete geçti.

SU BORUSUNDAN YILAN DERİSİ ÇIKTI

Su borularını adım adım kontrol eden köylüler, arızanın kaynağını görünce şaşkına döndü. Plastik su borusunun içinden 1 metre uzunluğunda yılan derisi çıktı.

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