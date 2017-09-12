Koyun Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

ADANA'da bir ağıldan 5 koyunun çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.



Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Bahçelievler Mahallesi'nde Ahmet Özden'e ait ağıldaki 5 koyun çalındı. Koyunlarının ağılda olmadığını fark eden Özden, polise haber verdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmada, hırsızlık olayının bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı saptandı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli F.Ö.'yü yakalarken, olaya karışan 2 kişiyi aramaya başladı.



- Adana