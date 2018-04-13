Koyulhisar'a Öğretmenevi Yapılacak

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine öğretmenevi yapılacak.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye öğretmenevi kazandırılacağını ifade etti.

Modern öğretmenevinin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Epsileli, şunları kaydetti:

"İhalesi yapılan öğretmenevi 4 katlı ve 50 yataklı olacak. Bin 600 metre kare kapalı alana sahip öğretmenevinin içerisinde, konferans salonu, kafe, mescit bulunacak. Bahçesinde kamelyalar yapılacak öğretmenevi, çevre düzenlemesi de yapılarak son derece modern bir görünümde olacak."

Epsileli, öğretmenevinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.