Kahraman polisimiz masum bir canı sırtına alarak alevlerden uzağa taşıdı
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Kahraman polisimiz masum bir canı sırtına alarak alevlerden uzağa taşıdı

Kahraman polisimiz masum bir canı sırtına alarak alevlerden uzağa taşıdı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Alevlerle mücadelenin 9. gününde, Milas'taki termik santrale yaklaşan alevler nedeniyle Türkevleri Mahallesi boşaltılırken, masum canlar da unutulmadı. Türk Polis Teşkilatı tarafından yayınlanan görüntüde bir polis memurunun minik bir buzağıyı sırtında taşıdığı görüntüler duygulandırdı. Sosyal medyada "Alevlerden uzağa" notuyla paylaşılan görüntü duygulandırdı.

Türkiye, günlerdir alevlerle mücadele ediyor. Milas'ta Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgar ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı.

Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü. Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

MASUM CANLAR DA UNUTULMADI

Bu sırada çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar, ekipler tarafından güvenlik amacıyla tahliye edildi. Türk Polis Teşkilatı ise bölgede kalan masum canları da unutmadı.

Kahraman polisimiz masum bir canı sırtına alarak alevlerden uzağa taşıdı

"ALEVLERDEN UZAĞA" NOTUYLA PAYLAŞTILAR

Türk Polis Teşkilatı, minik bir buzağıyı sırtında taşıyan polisin fotoğrafını "Alevlerden uzağa" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Milas Belediye Başkanı kötü haberi az önce verdi! Termik santral ilk defa alevlerle yüz yüze
Milas Belediye Başkanı kötü haberi az önce verdi! Termik santral ilk defa alevlerle yüz yüze
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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