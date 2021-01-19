Köylülerin su ararken bulduğu fosiller 10 milyon yıl öncesine ait mamutların kemikleri olabilir

Amasya'da içme suyu arayan köylülerin kazı yaptıkları alanda tesadüfen taşlaşmış cisimler bulundu. Fosil olduğu anlaşılan cisimlerin 7-10 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen mamut ya da fil kemiği olabileceği düşünülüyor.

Suluova ilçesi Kerimoğlu köyünde içme suyu kaynağı aramak için daha önce fidan dikimi gerçekleştirilen dağlık bölgeye çıkan köylüler killi toprak alanda yaptıkları kazıda fosil olduğunu tahmin ettikleri cisimle karşılaşınca fotoğrafını çekip internette araştırma yaptılar.

10 MİLYON YIL ÖNCESİNDEN KALMA

Kemiklerin günümüzden 7-10 milyon yıl önce yaşamış olan mamutların bacak kemiğine benzemesi üzerine çok heyecanlandıklarını anlatan köylülerden Mustafa Keten, "Fosilleşmiş bu kemiklerin mamuta ait olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerin bunu araştırmasını bekliyoruz" dedi.

İNCELEME YAPILACAK

Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten de bölgede birkaç alanda daha benzer fosillerin yer aldığını belirterek kapsamlı inceleme yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Durumun iletildiği Amasya Müzesi yetkilileri inceleme yaptı. Mamut ya da file ait olduğu düşünülen fosillerin çıkarılarak türlerinin tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK