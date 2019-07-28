Köylüler 49 yıl "lavantadan" gelir elde edecek

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl dikilen 16 bin lavanta fidanı çiçek açarak Alpu İlçesi Arıkaya Mahallesi sakinlerini heyecanlandırdı.

Orman teşkilatının yatırımlarıyla gerçekleştirilen biyoyakıt tesisi, trüf mantarı ormanı ve badem ağaçlandırma sahasının ardından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen lavanta projesi de meyvesini verdi.

Yaklaşık 19 dekar alana 770 badem fidanı diktikten sonra fidanların arasına eklenen 16 bin kök lavanta fidesi, köylüleri kazanç için umutlandırmaya başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Çatacık Orman İşletme Müdürü Erdal Doğan, köylüler ile lavanta arazisini gezdi.

Ziyarette konuşan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel, kurum olarak amaçlarının köylünün gelir elde etmesini sağlamak olduğunu dile getirerek, "Şimdi mahalle olan orman köylerimizde yaşayanların gelirini artırmak için gelir getirici tür ağaçlandırmaları yapıyoruz." dedi.

"49 yıl gelir elde edecekler"

Gerçekleştirilen projeler kapsamında gelirin köylülere eşit bir şekilde dağılımının yapılacağını ifade eden Temel, şöyle konuştu:

"Bu yöreye lavanta ilk kez dikildi. İlk fidanları 10 Ekim 2018'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in köyü ziyaretleri sırasında dikmiştik. Aradan sadece 9 ay geçti ve köyün çehresi değişti. 3 yıl süre ile bakımlarını yapacağız. Sonra da köyde yaşayan 60 haneye eşit olarak paylaştıracağız. 49 yıl gelir elde edecekler. İsterlerse lavanta balı da üretebilecekler. Kendine has kokusu ve görsel güzelliği olan lavantalar köye ayrı bir renk kattı. Bilindiği gibi çok yıllık olan lavantalar kozmetik ve parfümeri sanayisinde aranan bir ürün. Lavanta balı da kıymetli bir gıda. Ayrıca lavanta bahçeleri birçok ziyaretçiyi de kendisine çekiyor."

Kaynak: AA