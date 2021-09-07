Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı
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Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Hindistan'da leoparla iki kedinin aynı kafese düştü anlar nefes kesti. Leoparın kükreme sesine koşan köylüler, kedinin leopara diklendiği anlara tanıklık etti.

Hindistan'da kaydedilen görüntüler, günün en fazla tıklanan videoları arasına girdi. Maharaştra eyaletinin batısındaki Nashik kentine bağlı bir köydeki kuyuya bir leoparla iki kedi düştü. Ancak asıl sorun buradan sonra başladı. Köylüler de leoparın sinirli şekilde kükremesinin ardından kuyuya doğru koştu.

BURUN BURUNA GELDİLER

Leopar ile kediler önce ne yapacaklarını bilemedi ancak ardından leopar sudan seri bir şekilde çıkarak kediye doğru dişlerini gösterdi. Ayna anda kedinin de leopara diklenmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Köylüler de nefes kesen anlara saniye saniye tanıklık etti.

KEDİNİN AKIBETİ MERAK EDİLDİ

Videoyu izleyenler, kedinin akıbetini de merak etti.Orman Müdürlüğü'nden bir yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hayvanların bir kaç saat sonra düştükleri kuyudan güvenle kurtarıldıklarını dile getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu kedi birçok insandan daha cesur" yorumlarında bulundu.

Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı - Haberler
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