Köylü Çocuklardan Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Suriye sınırındaki Kilis'te bir grup çocuk, ellerinde Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla komando andı okuyarak, Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e destek verdi.

Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde çok sayıda çocuk, Kilis- Elbeyli karayolunda toplanıp Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla bir süre yürüdü. Yoldan geçen sürücülerin de destek verdiği minikler, askeri araçlardaki Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulundu.

Araçlardan inerek kendileriyle ilgilenen askerlerle komando andını okuyan çocuklar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atıp "Allah Türk askerini korusun" diye dua etti.

Çocuklardan Abdurrahman Hüvüyetli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev alan askerlere destek olmak amacıyla burada toplandıklarını belirterek, "Arkadaşlarımla böyle bir şey düşündük. Amacımız askerimize sevgimizi göstermekti. Tekbir getirip, komando andını okuduk. Buradan askerlerimize selam yolluyoruz." dedi.

Mehmet Hüvüyetli ise yoldan geçen askerlerle buluştukları için mutlu olduğunu aktararak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütlerine karşı Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak istediklerini kaydetti.