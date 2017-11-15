Köylere Hizmet Götürme Birliği 2018 Yılı Bütçesi 12 Milyon 500 Bin Tl
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme birliğinin Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme birliğinin Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın toplantıları yapıldı.
Kaymakam Yüksel Kara, Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında, ilçede bütün köylerin ihtiyaçları doğrultusunda Birlik Encümeni, İl Genel Meclisi, İl, ilçe Özel İdaresi ve muhtarlarla uyumlu bir çalışma sürdürüldüğünü söyledi.
Toplantıya katılan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de toplantıya katılarak ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantısında Mütevelli heyetinin muhtar üyeleri seçildi. Bütçenin 12 milyon 500 bin TL olduğu oylama ile kabul edildi.
Muhtarlardan Kuruçay Beldesi Kocapınar Mahalle Muhtarı Ömer Aka, İsaköy Muhtarı Hüseyin Demir, seçimi kazanarak Mütevelli heyet üyeliğine getirildi.
Seçilen muhtarlar 2018 yılı vakıf mütevelli heyetinde göreve yapacakları öğrenildi.
Toplantıya Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tuğrul Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel, Müftü Hüseyin Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp, İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin, Vakıf Müdürü Hasan Hüseyin Taktakoğlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Salih Bülbül, İl Genel Meclisi Üyeleri Ramazan Aydemir, Mustafa Altınbay, Bilal Kıyak, Osman Oral, Mehmet Çetin, ilçe Nüfus Müdürü Ali Yurduseven, ilçe Orman Müdürü Sinan Özdağ ve muhtarlar katıldı. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA