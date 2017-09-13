Köylerde Yol Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çalışmalar kapsamında Ayvazhacı Mahallesi içerisinde toplamda 7.500 m2'lik alan parkeyle kaplanırken, Yazıbaşı Mahallesinde 1.500 m2' ve Gömedi Mahallesinde 1500 m2'lik alan parkeyle kaplandı.

Son olarak Epçe Mahallesinde 3500 m2'lik alanın parkeyle kaplanması için çalışmalarına devam eden ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra Ayşepınar Mahallesinde çalışmalarına devam edecekler.