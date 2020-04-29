"Köylerde yaşam kalitesi yükseldi" Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 2020 yılı ilk toplantısı Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 2020 yılı ilk toplantısı Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda 2020 yılı KÖYDES ödeneğinin 33 milyon 810 bin 385 TL olduğu açıklandı.

Vali Toraman başkanlığında, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Seyfettin Uysal'ın katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ilçe kaymakamları ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan video konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda Kovid-19 tedbirleri, 2020 yılı KÖYDES ödeneklerinin dağılımı, tamamlanan ve devam eden yatırımlar görüşüldü.

Kütahya'ya 2005 yılından bugüne dek toplam 217 milyon 276 bin 367 TL ödenek ayrıldığını belirten Murat Koyak, "178 km'si BSK sıcak asfalt bin 834 km. sathi olmak üzere toplam 2 bin 12 km. köy yolu asfaltlanmış, 560 bin 558 m2 kilit taşı döşenmiş, bin 115 adet içme suyu projesi, 8 adet sulama tesisi ile 323 adet atık su çalışması neticesinde, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesi yükseltilmiştir" dedi.

2020 yılı KÖYDES programı kapsamında sektörel bazda köy yollarına 11 milyon 923 bin 201 TL, içme sularına 18 milyon 224 bin 620 TL, ortak alıma 3 milyon 20 bin 35 TL, kanalizasyona 411 bin 200 TL, yönetim giderleri 231 bin 329 TL olmak üzere toplamda 33 milyon 810 bin 385 TL ödenek tahsis edildiği bildirildi.

Vali Dr. Ömer Toraman, 2020 yılının Kütahya açısından verimli ve yüksek performanslı bir sezon olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA