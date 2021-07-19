Köye yapılan halı saha hizmete girdi
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Köye yapılan halı saha hizmete girdi

Köye yapılan halı saha hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçuk köyüne halı saha yapım çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçuk köyüne halı saha yapım çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Özel İdare Müdürlüğü yatırımları kapsamında ilçemize bağlı Yenicearmutçuk köyü halı saha yapımı tamamlandı. Bitirilen halı sahada köy muhtarı ile birlikte incelemede bulunduk. Gençlerimiz için önemli bir yatırım kısa sürede tamamlanmış oldu. Devletimiz köylerimizde her alanda çalışmalarına devam ediyor. Spor yatırımları da hız kesmiyor" dedi. - KÜTAHYA

Köye yapılan halı saha hizmete girdi
Köye yapılan halı saha hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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