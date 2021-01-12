Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı
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Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı

12.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:20

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü 2 köpeği telef etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kar yağışı ve gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yiyecek arayışına çıkan aç kurtlar, Yukarıaydere köyüne indi.

İKİ KÖPEĞİ DE PARÇALAYARAK TELEF ETTİLER

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, iki köpek sinsice yaklaşan kurtları fark ediyor. Kurtların uzaklaşması için çabalayan köpeklerden birine saldıran kurt sürüsü daha sonra diğer köpeğe de saldırıyor. Kısa süreli boğuşmanın ardından kalabalık kurt sürüsü iki köpeği de parçalayarak telef etti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kurtların, parçaladıkları köpekleri sürükleyerek götürme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

Haber Yorumları (2)
AHMET: bu köpeklerin kıymetini bilmeyen sahipleri varmış. hayvanlar kaçmadı. sayıca fazla olunca yapacak bir şeyleri yok. boyunlarında tok olsa ve sahipleri onların sesine çıksa şimdi sağ idiler.
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NURİ: eski haber biliyorum çünkü hergün kurt videosu izliyorum.benimki de ayrı bir hastalik
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