Köye inen aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı - Haberler
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Köye inen aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı

İhlas Haber Ajansı / Seda Özel - Haberler | Güncel

Köye inen aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladıSİVAS Sivas'ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

SİVAS (İHA) - Köye inen aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı

SİVAS Sivas'ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gece 8 aç kurt Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Ekinli köyüne indi. Kurtlar köy meydanında bulunan bir köpeği parçaladı. Kurtların diğer köpeklere dokunmaması dikkat çekti. 16 yaşındaki Eyüp Üstündağ korku dolu bu anları cep telefonu kamerası ile kaybetti.

Sesler üzerine uyandı

Üstündağ sesler üzerine uyanıp odasının penceresinden baktığında gözlerine inanamadığını belirtip, "Köpeklerin havlaması ile uyandım. Pencereden baktığımda bir köpek yaralıydı. Kurtlar yaralı köpeği çekerek uzaklaştırdı. Bu anları cep telefonum ile çektim. Olay yerinde başka köpeklerde vardı ama kurtlar onlara dokunmadı.

Köye inen aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı

Köye inen aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı

Köye inen aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı

İhlas Haber Ajansı / Seda Özel - Son Dakika Haberleri

Sivas, Güncel, Haber

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