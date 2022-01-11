Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim? Köyden İndim Şehire filmi konusu, oyuncuları ve Köyden İndim Şehire özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Köyden İndim Şehire filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Köyden İndim Şehire filmini izleyecek olanların merak ettiği Köyden İndim Şehire konusu nedir, Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler ve Köyden İndim Şehire özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret isimli bu dört kardeş zengin olmak istemektedir. Umutları bir zamanlar gömülmüş olan defineyi bulmak ve aralarında pay etmektir. İstanbul macerasından sonra köylerine dönen kardeşler defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler.Gömülü altını paraya çevirmek amacıyla gittikleri Ankara, Kayserili kardeşler için yeni ve eğlenceli bir maceranın başlangıcı olacaktır.

Yönetmen: Ertem Eğilmez Oyuncular: Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ali Şen Tür: Aile, Komedi Yapım Yılı: 1974 Vizyon Tarihi: 1 Ekim 1974 Salı

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