Köydeki ev ve iş yerlerine dadanan şahıs jandarmadan kaçamadı - Haberler

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Köydeki ev ve iş yerlerine dadanan şahıs jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köydeki ev ve iş yerlerine dadanan şahıs jandarmadan kaçamadı

Çankırı'da bir köydeki iki ev ve işyerini soyan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YAPRAKLI, ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da bir köydeki iki ev ve işyerini soyan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Yukarıöz köyünde 2 iş yeri ve evde meydana gelen hırsızlık olayı, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi Yapraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların M.C. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla M.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapraklı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Yapraklı, Çankırı, 3. Sayfa, Haberler

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