Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu
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Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu

22.01.2021 10:06 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:39

Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde insan boyunu aşan kardan dolayı bazı köylerdeki vatandaşlar adeta evlerine hapsoldu.

Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde insan boyunu aşan kardan dolayı bazı köylerdeki vatandaşlar adeta evlerine hapsoldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Alan köyünde yaşayan vatandaşlar zor günler yaşıyor. Köy sakinlerinden Zafer Akbaş, kar kalınlığının insan boyunu geçtiğini belirterek, "Kar kalınlığından dolayı evlerimizden çıkmaktan zorlanıyoruz. Evlerimizin yolunu açmak için köy halkıyla imece usulü küreklerle çalışıyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Gafur Akbaş da köyde en az bin küçükbaş hayvan olduğunu belirterek, "Ahırlarda bulunan hayvanlara yem vermek için büyük zorluklar çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu
Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu
Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu
Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK

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