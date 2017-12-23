Köy Mezarlarının Götürüldüğü İddiasına Kaymakamdan Yalanlama

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı Görece köyünde, çimento fabrikasına kum taşıyan kamyonların, yol kenarındaki çok sayıda mezara da zarar verdiği ve bunları kazıp götürdüğü öne sürüldü. Çınar Kaymakamı Semali Kaya, araştırılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Çınar ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Görece köyünde, çimento yapımında kullanılan toprağı, Mardin Çimento Fabrikası'na taşıyan kamyonların, yol yanından geçen köy mezarlığındaki mezarlara zarar vererek, taşıyıp götürdüğü öne sürüldü. Köylüler, ağır tonajlı araçların 10 kadar mezarın kaybolmasına neden olduğunu öne sürerek, ellerinde Türk bayrakları ile kum ocaklarına doğru yürümek istedi. Ancak, jandarma bu eylemin yasalara aykırı olduğunu belirterek izin vermedi.



Çınar Kaymakamı Selami Kaya, köylülerin iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Karacadağ eteklerindeki Görece köyünden, yaklaşık 30 yıldan bu yana ihale yolu ile ve yasal yollardan Mardin Çimento Fabrikası'na malzeme taşındığını belirten Kaymakam Kaya, şöyle dedi:



"MEZARLIĞI KAPSAYIP KAPSAMADIĞI ARAŞTIRILIYOR"



"Enerji Bakanlığı'nın ihalesi ile ruhsatlandırılmış bir malzeme. Bu konuda sıkıntı yok. Köyde mazarlığın taşınması konusu yalan. Malzemenin çıkarıldığı alanın mezarlığı kapasayıp- kapsamadığını araştırıyoruz. Bize veya güvenlik birimlerine mezarların yerlerinde olmadığı, tahrip edildiği, başka yere götürdüldüğüne dair hiçbir şikayet yok. 30-40 yıldan beri buradan çimento fabrikasına malzeme taşınıyor. Köylülerin ihale yolu ile işi alan firmadan her zaman talepleri olmuş. Firma yetkilileri de bizlerin de aracılığı ile bu talepleri yerine getirmiş. Bir süre önce yapılan ihaleyi alan yeni firma işe başladığından beri köylülerin birçok telepleri oldu. Öncelikle yolların tahrip olduğu konuda köylülerin şikayeti vardı. Bizim girişimimizle firma yetkilileri, yeni bir yol yapmış ve kamyonlar artık bu yoldan malzeme taşımıştır. Köylüler daha sonra köye cami, taziye evi ve cami minaresinin yapılmasını istemiş. Firma yetkilileri bizim aracılığmızla bunu da yapmayı taahhüt etmiş. Ancak, köyde çıkar menfaat için köylüleri kullanan birkaç kişi var. Biz bunları da biliyoruz. Bu kez kamyonların aşırı yük taşıdığı ve yolları tahrip ettiği konusunda şikayetleri oldu. Biz denetleme başlattık. Yüklü kamyonlarını tartıya götürdük. Standartların altında bir yük çıktı. Kendi menfaatleri için köylüleri kullanan kişilerin tahriki ile firmaya ait iş makinelerine saldırmış bunu da cep telefonları ile çekmişler ve medya kuruluşlarına göndermişler. Hakkaniyet anlamında bir sorun yok. Mezarların kazınıp taşındığı konusu abartılmış sanırım. Bu konudaki incelemelerimiz devam ediyor." - Diyarbakır