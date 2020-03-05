Köy çocuklarından Mehmetçiğe destek
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Köy çocuklarından Mehmetçiğe destek

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı eteğinde eğitim gören Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na Türk Bayraklarıyla yaptıkları etkinlikle destek verdi.

05.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:36
Köy çocuklarından Mehmetçiğe destek

'nın Doğubayazıt ilçesinde eteğinde eğitim gören Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri, 'na Türk Bayraklarıyla yaptıkları etkinlikle destek verdi.


İlçeye 22 kilometre uzaklıkta Tendürek Dağı eteğinde eğitim gören Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla okul bahçesinde toplandı.


Öğretmenlerin eşliğinde düzenlenen etkinlikte Türk Bayraklı tişörtlerini giyen öğrenciler, harekata katılan Mehmetçiğe selam ve sevgilerini iletti.


Öğrencilerin, okul bahçesinde Türk Bayraklarıyla oluşturduğu kalp figürü de büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA

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