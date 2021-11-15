KÖY ARAZİSİNDEN ÇIKAN KÜKÜRTLÜ JEOTERMAL SU TESCİLLENDİ

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - SİVAS'ta merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Gaziköy köyü yakınlarındaki Kaynarca mevkisinde arazide ortaya çıkan ve 30 derece sıcaklığa sahip kükürtlü jeotermal su köylülerin girişimi sonrası Maden Tetkik Arama ekiplerinin yaptığı çalışmayla tescillendi. Kükürt oranının yüksek olduğu belirlenen ve köylülerin kaşıntıyı giderdiğini ileri sürdüğü su kaynağının turizme kazandırılması isteniyor.

Gaziköy merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kaynarca mevkisinde 2020 yılında arazide kendiliğinden kükürt oranı yüksek jeotermal su çıktı. Kaynak yerine zaman zaman gelen köylüler suyun bir süre sonra kaybolacağını düşünmesine rağmen 1 yıldır kesilme yaşanmadı. Jeotermal suyun kaşıntıya da iyi geldiğini fark eden köy sakinlerinden Eyüp Demir, Maden Tetkik Arama'ya tescil için başvuru yaptı. Ekipler bölgeye gelerek suda incelemeler de bulundu. Sıcaklığı 30 derece olan su ekiplerin yaptığı incelemenin ardından tescil aldı. Suyun boşa aktığını söyleyen Eyüp Demir kaynağın turizme kazandırılmasını istedi.

'IRMAĞA DÖKÜLMESİ BİZİ ÜZÜYOR'

Suyun 1 yıldır boşa aktığını söyleyen Eyüp Demir, 2020 yılında bu su çıkmaya başladı. Bu su 1 senedir aynı şekilde akıyor. Bu su Sıcak Çermik'teki suyun aynısıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün buraya el atması lazım. Buranın artık tescili alındı. MTA yetkilileri burada çalışma yaptı ve rapor hazırlanıp tescillendi. Bu suyun 30 derece sıcaklığı var. Bu su el ve ayak kaşıntılarına iyi geliyor. Köylülerimiz buraya gelip sudan faydalanıyor. Buraya kaşıntı için gelenlerden biri de benim. Buraya geldim, bacaklarımda kaşıntı vardı, kurtuldum. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bu suyun boşa akmaması için buraya havuzlar yapılmasını istiyoruz. Bu suyun boşu boşuna Yıldız Irmağı'na dökülmesi bizi üzüyor dedi.