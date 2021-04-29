Kovid-19 'zona' hastalığını tetikledi
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Kovid-19 'zona' hastalığını tetikledi

Kovid-19 'zona' hastalığını tetikledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemi sürecinde 'zona' hastalığı nedeniyle hastane başvurularının arttığını ifade eden Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr.

Bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemi sürecinde 'zona' hastalığı nedeniyle hastane başvurularının arttığını ifade eden Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zennure Takcı, "Kovid-19 salgın hastalığının neden olduğu artan stres ve kaygı durumu, bünyede düşkünlük ve bağışıklığın zayıflaması zona hastalığında artışlara neden olabilir" dedi.

Halk arasında 'gece yanığı' olarak da bilinen zona hastalığının, suçiçeği hastalığına yol açan varisella-zoster virüsünden kaynaklanan, deride ağrılı içi su dolu kabarcıklar şeklinde ortaya çıkan viral bir enfeksiyon olduğunu aktaran VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Zennure Takcı, her cinsiyette, her yaşta ve vücudun her yerinde görülebilen zona hastalığının, genellikle 50 yaşın üzerinde ortaya çıktığını söyledi.

SUÇİÇEĞİ GEÇİRENLER ZONA HASTALIĞINA YAKALANABİLİR

Suçiçeği veya buna neden olan suçiçeği virüsüne hiç maruz kalmamış olanların, zona döküntüsü çıkarmalarının mümkün olmadığının altını çizen Doç. Dr. Zennure Takcı, "Daha önce suçiçeği geçirmiş hemen hemen her kişi, zona hastalığına yakalanabilir. Zona hastalığı olan kişiler, taşıdıkları 'varicella-zoster' virüsünü suçiçeği bağışıklığı olmayan herkese doğrudan temas yoluyla bulaştırabilir. Kişiler virüs ile enfekte olduktan sonra suçiçeği geliştirebilirler, ancak zona hastalığı geliştirmezler" ifadelerini kullandı.

YAŞLILARDA ZONA AĞRILI GEÇİYOR

Zona hastalığında çoğalan virüsün, sinir kökünden sinir hattı boyunca yayılarak deri yüzeyine doğru ilerlediğini belirten Doç. Dr. Zennure Takcı, "Etkilenen duyusal sinirin dermatom alanında sinir iltihabının sonucu olarak yanma, batma tarzında ağrı ve duyarlılık artışını takip eden 2-3 gün içinde deride ödemli kızarıklık ve zemininde gruplaşmış içi şeffaf su dolu kabarcıklar oluşur. Tutulan bölgede bulunan lenf bezleri şişip ağrıyabilir. Deri döküntüsü tek taraflı kuşak şeklinde yayılır ve sıklıkla orta hattı geçmez. Döküntüler 2-4 hafta içinde kabuklanarak iyileşir, yaşlı hastalarda ağrı şikayeti yaralar iyileşse de nevralji şeklinde bir süre daha devam edebilir" diye konuştu.

TEDAVİDE İLK 72 SAAT ÖNEMLİ

Zona hastalığının bulaşıcı olduğuna değinen Doç. Dr. Zennure Takcı, şu bilgileri paylaştı:

"Zona hastalığında oluşan içi su dolu kabarcıklar kabuklanıncaya kadar viral saçılım yolu ile etrafa bulaştırıcıdır. Hastanın kendisini yenidoğanlardan, bir yaş altı bebeklerden, daha önce suçiçeği geçirmemiş veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerden uzak tutarak temastan kaçınması, virüsü başkalarına bulaştırmaması açısından önemlidir. Zona tedavisine ilk 72 saat içinde başlanması tedavi başarısını arttırır. Göz çevresinde tutulum olan hastalarda gözde kalıcı hasarlanma olabilir. Zona şüphesi taşıyan 60 yaş üstü hastalar, göz çevresinde tutulum olanlar, ilaç kullanımı veya kronik hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflayan bireyler erken tedavi avantajlarından faydalanmak ve komplikasyon gelişimini önlemek için bir an önce hekime başvurmalıdır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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