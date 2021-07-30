Kovid-19 vakalarının en yüksek aşılamanın ise en düşük olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 vakalarının en yüksek aşılamanın ise en düşük olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en yüksek olduğu illerden Iğdır'daki sağlık ekipleri, vatandaşların aşı yaptırması için mekan ve zaman gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en yüksek olduğu illerden Iğdır'daki sağlık ekipleri, vatandaşların aşı yaptırması için mekan ve zaman gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında en az aşının yapıldığı iller arasında yer alan kentteki 49 farklı noktada 200 sağlık personeli hizmet veriyor.

Kovid-19 vaka sayılarının da en yüksek olduğu iller arasında yer alan Iğdır'da, Ağrı, Kars ve Nahçıvan kara yollarının giriş ve çıkışlarında aşılama noktası oluşturularak şehre girip çıkanlardan talepte bulunanlara aşıları yapılıyor.

Şehir ve ilçe merkezlerindeki en yoğun cadde ve sokaklarda da kurulan noktalara gelen vatandaşlar randevu almadan aşılarını yaptırabiliyor.

Türkiye'nin Nahçıvan'a sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı ile Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında da yine sağlık ekiplerinin aşılama noktaları bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün, AA muhabirine, sağlık ekiplerinin yoğun bir çabayla vatandaşları aşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Bayram tatilinin bitmesiyle vatandaşların da aşı yaptırmak için kurulan noktalara geldiğini belirten Tazegün, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızı aşılamak, onları salgından korumak için aralıksız çalışıyor. Şehrin birçok noktasında sağlıkçı arkadaşlarımız aşılamayı sürdürüyor." dedi.

"Şehrin neredeyse her yerinde ekiplerimiz mevcut"

Tazegün, vatandaşların aşılarını yaptırarak virüse karşı önlem alması gerektiğinin altını çizerek, "Şehrin neredeyse her yerinde ekiplerimiz mevcut. Mobil ekiplerimiz şehir ve ilçe merkezlerini, köyleri, sokakları gezerek vatandaşlarımıza aşı yapıyor. Halkımızdan da bir an önce bu virüsün gündemimizden kalkması için aşılamaya gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz ." diye konuştu.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Kemal Koçak,"Vatandaşlara aşı olmalarını öneriyoruz, bir an önce aşı olsunlar da bu illetten kurtulalım." dedi.

Kovid-19 vakalarının en yüksek aşılamanın ise en düşük olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği
Kovid-19 vakalarının en yüksek aşılamanın ise en düşük olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği
Kovid-19 vakalarının en yüksek aşılamanın ise en düşük olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği
Kovid-19 vakalarının en yüksek aşılamanın ise en düşük olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Tanju Bilgiç Mustafa Destici Ömer Halisdemir
Magazin Buse Varol Seda Sayan Şeyma Subaşı Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Burak Elmas Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 vakalarının en yüksek aşılamanın ise en düşük olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:46:01. #1.16#

title