KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor

KIRIKKALE (AA) - Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de, denetimler devam ediyor.

Aşı oranının yüzde 80,3 olduğu ve günlük yaklaşık 400 kişinin PCR testinin pozitif çıktığı Kırıkkale'de, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde de kısmen artış yaşandı.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, artan vaka sayıları nedeniyle denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezindeki denetimlerde, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

Vatandaşlara aşı olmaları konusunda sık sık çağrıda bulunan sağlık görevlileri, aşı yaptıranların hastalığı daha hafif geçirdiklerini belirtti.