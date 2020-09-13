Koronavirüsün enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntüleri yayımlandı Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün enfekte ettiği laboratuvarda büyütülen solunum yolu hücrelerinin görüntülerini tıp dergisinde yayımladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste bilim insanları araştırmaları sürdürmeye devam ediyor. Bilim insanları, koronavirüsün enfekte ettiği laboratuvarda büyütülen solunum yolu hücrelerinin görüntülerine "New England Journal of Medicine" dergisinde yer verildi.

Kovid-19 enfeksiyonunun solunum yolunda ne kadar yoğun olduğunu açık ve net ortaya koyan görüntüleri elde etmek için bilim insanları, laboratuvar ortamında insan bronşiyal epitel hücrelerine yeni tip koronavirüs aşıladı. Bilim insanları, bu işlemden 96 saat sonra çok güçlü tarama özelliğine sahip elektron mikroskobi yöntemiyle hücreleri inceledi.

Bu yöntemle elde edilen görüntüler, solunum yüzeyinde enfeksiyonu dokulara ve diğer insanlara yaymaya hazır çok sayıdaki virüs partikülünü ortaya koydu.

MASKENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Renklendirilen görüntülerde kıla benzer enfekte kirpikli hücreler dikkati çekiyor. Uzmanlar, görüntülerin, Kovid-19'un bulaşmasını önlemede enfekte olan ve olmayan kişilerin maske takmasının öneminin altını çizdiğini belirtti.

Kaynak: AA