Kovid-19'u yenen Kadirli Belediye Başkanı Tarhan, hastalara moral mektubu gönderdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina sürecinin tamamlanmasının ardından göreve başlayan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, evde tedavisi süren hastalara moral vermek için mektup gönderdi.

Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecince hastalığa yakalananların yanında olduklarını, onlara her zaman destek vereceklerini söyledi.

Kısa süre önce Kovid-19 tedavisinin ardından göreve başladığını anlatan Tarhan, şöyle konuştu:

"Ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ben de yakalandım. Çok zor geçti. 10 günlük hastane sürecinin ardından tedavim bitti. Topluluğa girmeyelim, evimize misafir kabul etmeyelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Genelde taziyelerde ve evlerde bulaşıyor. Bu hastalığı yaşamış biri olarak siz değerli hemşehrilerime tavsiyem, sevdiklerinizden uzun süre ayrı kalmamak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edin, çünkü salgın geçmiş değildir."

Kovid-19'a yakalanan ve evinde karantinada bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için "Siz Evde Biz Emrinizde" sloganıyla çalışma yürüttüklerini belirten Tarhan, ihtiyaç halinde vatandaşların 153 numaralı telefonu arayarak yardım talebinde bulunabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat