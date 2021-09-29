Kovid-19'u hafif atlatmak için 'aşılarınızı eksiksiz olun' önerisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid-19'u hafif atlatmak için "aşılarınızı eksiksiz olun" önerisi

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Sağlık
Kovid-19'u hafif atlatmak için

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının daha hafif atlatılabilmesi için aşıların eksiksiz olunması tavsiye edildi.

ZONGULDAK (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının daha hafif atlatılabilmesi için aşıların eksiksiz olunması tavsiye edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özcan Pişkin, gazetecilere, hastanelerinde 20 bininci koronavirüs aşısının yapıldığını bildirdi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayan Pişkin, "Klinik gözlemlere göre, aşılar tam olan hastaların virüse yakalanmasını engelleyemese de gerek servislerde gerekse yoğun bakımlarda kliniğin daha hafif olduğunu gözlemliyoruz. Hastalar, daha hafif bu hastalığı atlatıyor." diye konuştu.

Herkesi aşı olmaya davet eden Pişkin, "Aşısı tam vatandaşlarımızın klinik semptomları, akciğerlerindeki problemin büyüklüğü daha hafif seyrediyor. Daha az hasta yoğun bakıma giderek, hatta daha az serviste yatarak tedavi oluyor. Gribal enfeksiyon gibi hastalıklarını geçiriyorlar." dedi.

Pişkin, uyguladıkları 20 bin aşı içinde 15 hastada alerjik reaksiyon geliştiğine dikkati çekerek, "Bunların büyük çoğunluğu sadece ciltte döküntü şeklindeydi. Sadece 4 hastamız acil serviste müşahede altına alındı. 3-4 saat içerisinde hiçbir semptom olmadan şifayla evlerine taburcu ettik. Hiçbir hastamızda hayati tehlike yaratacak kadar büyük problemle karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'u hafif atlatmak için aşılarınızı eksiksiz olun önerisi

Kovid-19'u hafif atlatmak için aşılarınızı eksiksiz olun önerisi

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Abdullah Öcalan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Mustafa Keser Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Kerem Aktürkoğlu Umut Meraş Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kovid-19'u hafif atlatmak için 'aşılarınızı eksiksiz olun' önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:07:26. #1.17#