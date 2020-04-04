Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor Afyonkarahisar'da polis ekipleri, şehir girişlerindeki 4 noktada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulamalarını sürdürdü.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, şehir girişlerindeki 4 noktada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulamalarını sürdürdü.

Ekipler, Konya, Eskişehir, Kütahya ve Uşak kara yollarından Afyonkarahisar'a seyreden araçları denetliyor.

Sivil araçları ve toplu taşıma araçlarını durdurarak seyahat izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu. Polis ekipleri ayrıca yolcular ve sürücülerin ateşlerini ölçtü.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Kovid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde 114 iş yerine idari işlem uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 9 bin 912 vatandaşın taleplerinin "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlilerince karşılandığı bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA