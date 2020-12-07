Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
07.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:42
Beşiktaş ve Silivri'deki denetimlerden görüntüler Boş kalan cadde ve sokaklar İSTANBUL - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.
Beşiktaş ve Silivri'deki denetimlerden görüntüler
Boş kalan cadde ve sokaklar İSTANBUL - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya