Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
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Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

07.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:42

Beşiktaş ve Silivri'deki denetimlerden görüntüler Boş kalan cadde ve sokaklar İSTANBUL - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.

Beşiktaş ve Silivri'deki denetimlerden görüntüler

Boş kalan cadde ve sokaklar İSTANBUL - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor (3)
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
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