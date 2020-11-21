Son dakika haberleri: Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Son dakika haberleri: Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

21.11.2020 20:56 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:25

Gelen son dakika haberlerine göre Kısıtlamanın ardından boş kalan cadde ve sokaklar Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması ANTALYA - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlamanın ardından boş kalan cadde ve sokaklar

Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması

ANTALYA - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Son dakika haberleri: Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika haberleri: Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika haberleri: Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika haberleri: Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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