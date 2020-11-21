Son dakika haberleri: Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Gelen son dakika haberlerine göre Kısıtlamanın ardından boş kalan cadde ve sokaklar Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması ANTALYA - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.