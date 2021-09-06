Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 490 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 490 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 221 milyon 842 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 586 bine, iyileşenlerin sayısı 198 milyon 442 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 808 bini, Hindistan'da 33 milyon 57 bini, Brezilya'da 20 milyon 890 bini ve Rusya'da 7 milyon 30 bini geçti.

Hindistan'da, ağustos ayı içerisinde G7 ülkeleri toplamından fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Hindistan'da yapılan bir çalışma, salgın nedeniyle ülkede uzun süre yüz yüze eğitim yapılamamasının, ekonomik durumu iyi olmayan çocuklar için "felaket sonuçlara" yol açtığını ortaya koydu.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin, Arjantinli bazı futbolcuların salgına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girmesi nedeniyle ertelendi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BionTech aşısının üçüncü dozunun 16 yaşından büyüklere takviye doz olarak uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.

Japon firmaların yüzde 90'ının, ülke ekonomisinin salgının olumsuz etkisinden 2022'de kurtulmasını beklediği kaydedildi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, Japonya'nın Paralimpik 2020 boyunca salgınla mücadeleyi başarıyla yönettiğini söyledi.

Delta varyantına karşı aşılama faaliyetlerine hız veren Avustralya'nın, İngiltere ile yaptığı aşı takas anlaşmasının ilk partisi olan yarım milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının ülkeye ulaştığı açıklandı.

Nijerya'da federal hükümetin kamu çalışanlarına aşı zorunluluğu getireceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Esed rejimi Suriye'nin güneyindeki Dera'da kuşattığı mahalleye yoğun saldırı başlattı
Esed rejimi Suriye'nin güneyindeki Dera'da kuşattığı mahalleye yoğun saldırı başlattı
Çaresiz kalınca iş başa düştü! Tulumbadan su içen fil milyonlarca kez izlendi
Çaresiz kalınca iş başa düştü! Tulumbadan su içen fil milyonlarca kez izlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Gülben Ergen Derya Baykal
Spor Marcao Balotelli Cristiano Salih Uçan Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 21:38:50. #1.16#

title