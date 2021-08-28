Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 180 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 180 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 216 milyon 496 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 503 bine, iyileşenlerin sayısı 193 milyon 480 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 39 milyon 544 bini, Hindistan'da 32 milyon 662 bini, Brezilya'da 20 milyon 703 bini ve Rusya'da 6 milyon 863 bini geçti.

ABD istihbaratının, Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine 90 günlük araştırma sonucu hazırladığı raporda, Kovid-19'un kökenine karşı ortak bir sonuca ulaşılmadığı ancak virüsün biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanılmadığı vurgulandı.

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 249 yeni vaka kaydedilirken, bu sayı temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Fransa'da hükümetin salgınla mücadele amacıyla getirdiği aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları, ülke genelinde bir kez daha protesto gösterisi düzenledi.

Balkan ülkesi Kosova'da artan vaka sayıları nedeniyle yarından itibaren 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilirken, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ise 1 Eylül yerine 13 Eylül'de başlatılması kararlaştırıldı.

Pakistan'ın Pencap eyaleti yönetimi, Lahor'da aşı olmayan kişilerin 1 Eylül'den itibaren benzin alamayacağını duyurdu. Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan da ülke genelinde 15 Ekim'in ardından aşı olmayan öğretmenlerin ve okul çalışanlarının işlerine devam edemeyeceğini açıkladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, yarın ABD'den 2 milyon dozdan fazla Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısını teslim alacağı bildirildi.

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 219'a yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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