Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 910 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 910 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 211 milyon 869 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 433 bine, iyileşenlerin sayısı 189 milyon 615 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 38 milyon 402 bini, Hindistan'da 32 milyon 423 bini, Brezilya'da 20 milyon 528 bini ve Rusya'da 6 milyon 726 bini geçti.

Hindistan'ın, yerli üretilen "dünyanın ilk DNA bazlı" Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verdiği bildirildi.

Fransa'da salgınla mücadele kapsamında hükümetin getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu ülke genelinde bir kez daha protesto edildi.

Nüfusunun üçte ikisini aşılayan Belçika, başkent Brüksel dışındaki bölgelerde restoran ve kafeler için geçerli tüm salgın tedbirlerini kaldırma kararı aldı.

Japonya'da yerel yöneticiler, artış eğilimi gösteren vaka sayılarına karşı merkezi hükümete "kapanma uygulaması" çağrısı yaptı.

Malezya Savunma Bakanlığı, iki doz aşı yaptıranlar için 10 kilometre ötesine seyahat yasağını kaldırdı.

Avustralya'daki salgın nedeniyle uygulanan yasaklara tepki gösteren binlerce kişi, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.

Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde artan vakalar nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, evlere gıda ve yardım sağlanması için asker görevlendirileceği bildirildi.

Karayıp ülkesi Küba, kendi geliştirdiği "Soberana 02" ve "Soberana Plus" isimli Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Kansas City Şubesi, her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun salgın nedeniyle planlananın aksine sanal olarak yapılacağını duyurdu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Serdar Ortaç Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Mert Günok Lionel Messi Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 21:35:43. #1.16#

title