Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 4 milyar 104 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 4 milyar 104 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 198 milyon 319 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 229 bine, iyileşenlerin sayısı 179 milyon 146 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 689 bini, Hindistan'da 31 milyon 653 bini, Brezilya'da 19 milyon 880 bini ve Rusya'da 6 milyon 265 bini geçti.

Fransa'da aşının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkan yüz binlerce kişi meydanlara çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da sağlık çalışanları, hükümetin yüzde 3 maaş zammı teklifini protesto etti.

Belçika'da hükümet, salgın tedbirlerini biraz daha hafifletti. Mağaza ve alışveriş merkezlerindeki maksimum müşteri sayısı kısıtlaması tamamen kaldırılırken, 3 bine kadar kişinin girebileceği kapalı mekanların tam kapasiteyle çalışmasına karar verildi. Ancak bunun yine maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılması gerektiği belirtildi. Açık mekanlarda 5 bin kişiye kadar düzenlenecek etkinliklere serbestlik getirildi.

Japonya'da salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 341 artarak 927 bin 117'ye yükseldi. Tokyo çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletleri ile ülkenin güneyindeki Osaka kenti OHAL kapsamına alındı.

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) Nisan-Haziran 2021 çeyreğinde 51,16 milyar yen (470 milyon dolar) net kayıp yaşadığını açıkladı.

Tayland'da son 24 saatte 18 bin 912 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Özbekistan parlamentosu tarafından zorunlu aşı uygulamasını öngören yasa onaylandı.

Uganda, vaka sayılarında görülen gerileme sonrası 42 günlük tam kapanmaya son vererek tedbirleri hafifletme kararı aldı. Bu kapsamda, alışveriş merkezleri açılarak toplu taşımanın yeniden hizmete girmesine karar verildi. Düğün ve cenazelerde 20 kişi kısıtlamasının uygulanacağı Uganda'da salgına yönelik önlemlerin ciddiye alınmaması halinde yeniden tam kapanmanın gündeme geleceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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