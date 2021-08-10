Kovid-19 risk haritasında "kırmızı" kategorideki Ağrı'da kırsalda aşı çalışmaları sürüyor
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Kovid-19 risk haritasında "kırmızı" kategorideki Ağrı'da kırsalda aşı çalışmaları sürüyor

Kovid-19 risk haritasında 'kırmızı' kategorideki Ağrı'da kırsalda aşı çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından çok yüksek risk gösteren "kırmızı" kategorideki illerden Ağrı'da sağlık ekipleri, kırsalda en ücra köylere kadar gidip vatandaşlara aşılarını yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından çok yüksek risk gösteren "kırmızı" kategorideki illerden Ağrı'da sağlık ekipleri, kırsalda en ücra köylere kadar gidip vatandaşlara aşılarını yapıyor.

Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan aşı ekipleri, şehrin giriş ve çıkışları ile caddelerde kurulan aşı çadırları ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra kırsalda zorlu aşılama çalışması yürütüyor.

Sabah en ücra köylere giden ekipler, camilerde yapılan anonsun ardından taziyeevlerinde ya da okul önlerinde vatandaşları aşılamaya başlıyor.

Çekinceleri olanları sohbet ederek aşıya ikna eden sağlık görevlileri, engelli ve yaşlıları ise evlerinde ziyaret ediyor.

Gittikleri köylerde zaman zaman evlere ulaşmak için yürümek zorunda kalan aşı ekipleri, vatandaşların duası ve teşekkürüyle moral buluyor.

Sağlık ekipleri, aşı oranı en düşük iller arasında bulunan Ağrı'da, bu çalışmalarla aşı olanların sayısını çoğaltıp salgın riskini düşürmeye çalışıyor.

İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Sağırtaş köyünde yaşayan Abdullah Karataş, AA muhabirine, evlerine kadar gelerek aşı yapan ekiplere minnettar olduklarını söyledi.

Sağlık ekiplerinin Kovid-19 salgınından bu yana yaz kış demeden aşı çalışması yaptığını belirten Karataş, "Dün il merkezinde aşımı oldum. Ekipler de bugün köye geldi ve ailelerimizi aşıladı. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık ekipleri kapımıza kadar gelip aşı yapıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor, ekiplere teşekkür ediyoruz. Aşı olmayanların da aşı olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan İsmet Bakış ise hizmetten çok memnun olduklarını dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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