Kovid-19 pandemisi Kutsal Hafta kutlamalarını da değiştirdi Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın öncesine denk gelen "Kutsal Hafta", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle alışılmış kutlamalarını değiştirerek Kolombiya'nın Zipaquira kentindeki Magdalena de Nagasaki Kilisesi'nden canlı olarak yayınlandı.

Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın öncesine denk gelen "Kutsal Hafta", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle alışılmış kutlamalarını değiştirerek Kolombiya'nın Zipaquira kentindeki Magdalena de Nagasaki Kilisesi'nden canlı olarak yayınlandı. Alınan tedbirler kapsamındaki genel karantina uygulaması sebebiyle halk ibadete evlerinden katıldı. Kaynak: AA