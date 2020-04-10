Kovid-19 pandemisi Kutsal Hafta kutlamalarını da değiştirdi
Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın öncesine denk gelen "Kutsal Hafta", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle alışılmış kutlamalarını değiştirerek Kolombiya'nın Zipaquira kentindeki Magdalena de Nagasaki Kilisesi'nden canlı olarak yayınlandı.
10.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:21
Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın öncesine denk gelen "Kutsal Hafta", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle alışılmış kutlamalarını değiştirerek Kolombiya'nın Zipaquira kentindeki Magdalena de Nagasaki Kilisesi'nden canlı olarak yayınlandı. Alınan tedbirler kapsamındaki genel karantina uygulaması sebebiyle halk ibadete evlerinden katıldı.
Kaynak: AA