Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Brüksel yolunda - Haberler
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Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Brüksel yolunda

AA, Dursun Aydemir - Güncel
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Güvenlik önlemleri Göstericilerin sloganları Göstericilerin güvenlik görevlileriyle tartışması BRÜKSEL - Belçika, hükümetin Kovid-19 kurallarını protesto etmek için başkente gelmeye çalışan araç konvoylarını kent dışında tutmak için bugün Brüksel ve çevresine ilave yüzlerce polis konuşlandırdı.

Güvenlik önlemleri

Göstericilerin sloganları

Göstericilerin güvenlik görevlileriyle tartışması BRÜKSEL - Belçika, hükümetin Kovid-19 kurallarını protesto etmek için başkente gelmeye çalışan araç konvoylarını kent dışında tutmak için bugün Brüksel ve çevresine ilave yüzlerce polis konuşlandırdı. Kanada'da iki hafta önce kamyon şoförleri tarafından başlatılan ve daha sonra adına 'Özgülük Konvoyu' adı verilen Kovid-19 karşıtı hareketten esinlenen Belçikalı sürücüler, Avrupa kentlerinden gelenlerle, bu kapsamda Brüksel'e akın ediyor.

Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Brüksel yolunda

Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Brüksel yolunda

Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Brüksel yolunda

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Güvenlik Önlemleri, Protesto, Belçika, Brüksel, Güncel, Haberler

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